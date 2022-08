ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat BMW nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Der Autobauer habe in einem schwierigen zweiten Quartal die Erwartungen moderat übertroffen, schrieb Analyst Richard Carlson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der kurzfristige Ausblick klinge aber vorsichtiger als bei vielen Konkurrenten. Eine Senkung der Absatz- und Barmittelziele (FCF) habe er bereits erwartet, weshalb dies an seinen Schätzungen nur wenig ändere. Die Aktie bleibe sein "Top Pick"./gl/edh



