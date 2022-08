München (ots) -Anstoß für die erste Liga: Am kommenden Wochenende startet die Fußball-Bundesliga in ihre 60. Spielzeit. Und die Fans fragen sich: Dominiert wieder der Rekordmeister FC Bayern? Oder haben sich die Konkurrenten sinnvoll verstärkt? Wer ringt um die Plätze für die europäischen Wettbewerbe und wer kämpft um den Abstieg? Erste Hinweise verspricht der 1. Spieltag, den die "Sportschau" am kommenden Wochenende auf allen Ausspielwegen aufbereitet - von den digitalen Live-Hörfunkreportagen über Videos bei sportschau.de und in der ARD Mediathek, von der Hörfunk Live-Konferenz bis hin zu den umfassenden Spielzusammenfassungen im TV.Heute Abend fasst die "Sportschau" bei ONE um 22:30 Uhr, moderiert von Tobi Schäfer, bereits die Zweitliga-Begegnungen des Freitags zusammen. Esther Sedlaczek präsentiert in der "Sportschau" am Samstag, 6. August 2022, um 18:30 Uhr die Zusammenfassungen der Spiele vom Nachmittag. Darunter das Berliner Stadtderby Union gegen Hertha BSC und das Nordderby VfL Wolfsburg gegen den Aufsteiger SV Werder Bremen. Borussia Mönchengladbach empfängt die TSG Hoffenheim, der VfL Bochum trifft auf Mainz 05 und der FC Augsburg hat den SC Freiburg zu Gast. Ein weiterer Beitrag blickt auf das Eröffnungsspiel vom Vorabend zurück: Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München. Bereits ab 18:00 Uhr fasst die "Sportschau" die Highlights der 3. Liga zusammen.Nationaler und internationaler Fußball dominieren auch die "Sportschau" am Sonntag, 7. August 2022, um 19:15 Uhr im Ersten - ebenfalls moderiert von Esther Sedlaczek. Im Mittelpunkt der Sendung stehen die Premier League und der dritte Spieltag der 2. Bundesliga mit den Sonntagspartien 1. FC Magdeburg - Holstein Kiel, Eintracht Braunschweig - SV Darmstadt 98 und 1. FC Kaiserslautern - FC St. Pauli.Zusammengefasst werden die Erstliga-Begegnungen des Tages ab 21:45 Uhr in den Sportsendungen der Dritten Programme sowie in den "Tagesthemen" um 23:15 Uhr im Ersten. Ab 00:00 Uhr gibt es außerdem in der ARD Mediathek und auf sportschau.de alle Spiel-Zusammenfassungen des Bundesliga-Wochenendes. Darüber hinaus werden neben der legendären Hörfunk-Livekonferenz alle Spiele der Fußball-Bundesliga und der 2. Bundesliga digital live in Audio-Vollreportagen angeboten.Weitere Informationen unter www.sportschau.de.Die Sendezeiten im Überblick:Samstag, 6. August 202218:00 - 18:30 UhrSportschau3. Liga18:30 - 19:57 UhrSportschauFußball-Bundesliga, Der 1. SpieltagSonntag, 7. August 202219:15 - 19:58 UhrSportschauPressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination Sport,Tel.: 089/558944-780, E-Mail: Swantje.Lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5290317