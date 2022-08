Die Deutsche Finance hat kürzlich einen neuen Club Deal für Privatanleger auf den Markt gebracht. Dr. Peters reduziert das noch einzuwerbende Eigenkapital deutlich. Diese und weitere News im Sachwert-Ticker.DF Deutsche Finance: Neuer Club Deal investiert nahe der Elite-Universitäten HarvardMit dem DF Deutsche Finance Investment Fund 21 - Club Deal Boston IV hat die Deutsche Finance Group erneut einen Club Deal für Privatanleger auf den Markt gebracht. Der AIF investiert in zwei zu errichtende Bürotürme in der Bostoner Vorstadt Somerville, nahe den Elite-Universitäten Harvard und MIT. Die Immobilien sind als Lab-Offices konzipiert - also Gebäude, die klassische Büroräume und hochmoderne Labore in sich vereinen.

