Am Mittwoch hat der Solar- und Windparkbetreiber Encavis die Prognose angehoben. Mit dem Kursanstieg wurde in der Folge auch ein starkes Kaufsignal generiert. Nach einer sehr positiven Analystenstudie führt der Green-Tech-Highflyer den MDAX nun einmal mehr an, die Aktie legt rund vier Prozent zu.Beim Umsatz rechnet Encavis inzwischen mit 420 Millionen Euro statt zuvor 380 Millionen Euro. Als bereinigtes EBIT sollen mehr als 185 Millionen Euro bleiben - bislang wurden 166 Millionen Euro erwartet. ...

