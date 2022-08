DJ Astrazeneca erhält erweiterte US-Zulassung für Calquence

Von Anthony O. Goriainoff

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Astrazeneca plc hat in den USA die Zulassung für sein Lymphompräparat Calquence in Tablettenform erhalten. Der anglo-schwedische Pharmariese erklärte, die Zulassung basiere auf den Ergebnissen der Elevate-Plus-Studien, in denen gezeigt wurde, dass die Kapsel- und die Tablettenformulierung von Calquence bioäquivalent sind, was bedeutet, dass bei gleicher Dosierungsstärke und gleichem Dosierungsschema das gleiche Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil zu erwarten ist.

Calquence, oder Acalabrutinib, ist bereits als Kapselformulierung für die gleichen Indikationen wie die Tablette in den USA und in vielen anderen Ländern weltweit zugelassen.

"Die heutige Zulassung der neuen Calquence-Tablettenformulierung bietet Ärzten und Patienten mehr Flexibilität bei der Erstellung von Behandlungsplänen für chronische lymphatische Leukämie und Mantelzell-Lymphom. Diese neue Option ist das Ergebnis unserer Bemühungen, die Wünsche und Bedürfnisse dieser Patientengruppe zu verstehen und patientenorientierte Lösungen für ihre Behandlung anzubieten", so das Unternehmen.

