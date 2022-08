Knapp zwei Wochen nach dem Kauf von One Medical, einem Anbieter von medizinischer Grundversorgung, greift Amazon bei einem anderen Konzern zu. Das Technologieunternehmen will iRobot übernehmen, heißt es am Freitag. Für den US-Hersteller von Staubsaugerrobotern bietet Amazon 61 Dollar je Aktie in bar.In Kürze mehr.

