ExxonMobil - Öl-Aktie unter Druck

Die Ölpreise korrigieren in dieser Woche deutlich und mit ihnen auch Aktien von Ölproduzenten wie ExxonMobil. In der Vorwoche hatte der Konzern Zahlen vorgelegt. Wie sind diese ausgefallen und wie ist es um das mittelfristige Chartbild bestellt?

Stark gestiegene Ölpreise katapultierten den Gewinn des Ölgiganten im zweiten Quartal regelrecht nach oben. Einmaleffekte herausgerechnet verdiente ExxonMobil mit 17,6 Mrd. USD fast doppelt so viel als noch im Vorjahresquartal. Analysten rechneten den Gewinn sogar auf die Sekunde herunter und kamen auf einen Wert von 2.245,62 USD. Der Gewinn je Aktie von 4,21 USD und der Umsatz von 115,68 USD lagen jeweils deutlich über den Marktschätzungen.

Für das Gesamtjahr erwarten Analysten einen Umsatz von 425 Mrd. USD, ein EBIT von 65,9 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 12,74 USD. Umsatz und Gewinn sollen in den Folgejahren aber wieder deutlich fallen.

Chart: ExxonMobil

Widerstandsmarken: 97,52/104,76/105,57 USD

Unterstützungsmarke: 80,69/79,29/66,38/55,36 USD

Dennoch reichte es für die Aktie aus charttechnischer Sicht nicht, einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren. Auch scheiterte der Wert in der ersten Jahreshälfte am massiven Widerstand bei 104,76 USD. Erst ein Ausbruch über diese Marke würde mittel- bis langfristig den Weg freimachen.

Wahrscheinlicher ist dagegen ein weiteres Abtauchen in Richtung der Unterstützungszone zwischen 80,69 und 79,29 USD, wo auch bald der EMA50 Woche verlaufen wird. Dieser Kursbereich muss halten, ansonsten drohen Abgaben in Richtung des EMA200 Woche bzw. in Richtung 66,38 USD.

ExxonMobil in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 25.11.2019 - 04.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

ExxonMobil in USD; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2017 - 04.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

