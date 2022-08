Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Starker US-Arbeitsmarkt belastet Kurse etwas Mit leicht nachgebenden Kursen hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag auf den konjunkturellen Höhepunkt der Woche reagiert. Der Bericht zur Lage am US-Arbeitsmarkt um Juli drückte am frühen Nachmittag auf die Stimmung. weiterlesen International China heizt Spannungen mit USA um Taiwan an - Droht Berlin Ärger? Mit Sanktionen gegen die US-Spitzenpolitikerin ...

