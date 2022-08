Das ist einmal eine Ansage! In den USA wurden im Juli mehr als eine halbe Million neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft geschaffen. Auch die Stundenlöhne stiegen stärker al erwartet, was auf einen sehr robusten Arbeitsmarkt hindeutet. Die Aktienmärkte regieren mit Abschlägen, denn gute News sind schlechte News.Wie die US-Regierung am Freitagnachmittag mitteilte, sind in den USA 528.000 neue Stellen geschaffen worden. Die Stundenlöhne erhöhten sich um 0,5 Prozent. Beides übertraf die Markterwartungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...