DJ MÄRKTE USA/Leichter erwartet - Extrem guter Jobbericht weckt Zinsängste

NEW YORK (Dow Jones)--Mit Verlusten dürfte die Wall Street am Freitag starten. Grund sind Arbeitsmarktdaten, die extrem gut ausgefallen sind und die Sorge vor einem straffen Zinspfad verstärken. Statt der erwarteten 258.000 wurden im Juli 528.000 Stellen neu geschaffen. Zudem sank die Arbeitslosenquote, während die Löhne stärker als erwartet zulegten.

Am Aktienmarkt gab es die Hoffnung, dass der Jobbericht eher schwach ausfällt, damit die US-Notenbank Abstand nimmt von zu massiven Zinserhöhungen.

Am Anleihemarkt laufen die Renditen mit den Arbeitsmarktdaten nach oben, vor allem am kurzen Ende, was die Zinsinversion weiter verschärft.

Der Dollar zeigt sich mit der Zinsfantasie befestigt, während Gold im Gefolge nachgibt.

Am Ölmarkt zeigt sich noch wenig Bewegung.

Neben den Arbeitsmarktdaten müssen sich die Anleger noch mit einer Reihe von Unternehmenszahlen auseinandersetzen. Hier haben unter anderem Expedia (vorbörslich +5,2%) und Lyft (+9,3%) positiv überrascht, deren Dienste im zweiten Quartal wieder stärker nachgefragt wurden.

Der Essenlieferdienst Doordash (+12%) rutschte im zweiten Quartal zwar tiefer als erwartet in die Verlustzone, beeindruckte aber mit einer rekordhohen Zahl an Bestellungen. Doordash erhöhte überdies die Jahresprognose des Bruttobestellvolumens.

Nicht so gut lief es für Beyond Meat (-1,1%). Der Hersteller von Fleischersatzprodukten auf Pflanzenbasis sah sich nach einem enttäuschenden zweiten Quartal gezwungen, seine Jahresumsatzprognose zu senken.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,17 +12,3 3,05 244,3 5 Jahre 2,92 +13,2 2,79 165,9 7 Jahre 2,87 +11,9 2,75 142,7 10 Jahre 2,78 +8,6 2,70 127,1 30 Jahre 3,03 +5,5 2,97 112,6 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:27 Uhr Do., 17:55 Uhr % YTD EUR/USD 1,0178 -0,7% 1,0226 1,0126 -10,5% EUR/JPY 136,71 +0,3% 136,40 138,32 +4,5% EUR/CHF 0,9779 -0,1% 0,9785 0,9753 -5,7% EUR/GBP 0,8429 +0,0% 0,8424 0,8421 +0,3% USD/JPY 134,35 +1,0% 133,39 136,60 +16,7% GBP/USD 1,2077 -0,7% 1,2139 1,2024 -10,8% USD/CNH (Offshore) 6,7595 +0,1% 6,7507 6,7691 +6,4% Bitcoin BTC/USD 23.178,18 +3,0% 23.266,78 20.837,45 -49,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,81 88,54 +0,3% 0,27 +24,1% Brent/ICE 94,58 94,12 +0,5% 0,46 +27,0% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 197,16 199,71 -1,1% -2,09 +229,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.778,21 1.791,07 -0,7% -12,86 -2,8% Silber (Spot) 19,93 20,18 -1,2% -0,25 -14,5% Platin (Spot) 937,60 930,52 +0,8% +7,08 -3,4% Kupfer-Future 3,57 3,48 +2,5% +0,09 -19,5% YTD zu Vortagsschluss ===

August 05, 2022

