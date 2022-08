Netto-Einlagenzufluss bei deutschen Sparkassen im ersten Halbjahr mit Rückgang von 97,6 % Rückgang von 25 Milliarden Euro auf 0,6 Milliarden Euro Knapp ein Drittel verzichtet wegen steigender Preise bereits in Teilen auf reguläre Mahlzeiten, oder zieht Verzicht in Betracht Öffentliche Verschuldung auf Rekordhoch Angst vor Frieren im Winter 66 % der Bürger in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen plädieren für Inbetriebnahme von Nord Stream 2 Erst vor wenigen Tagen kamen Ökonominnen und Ökonomen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...