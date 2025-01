© Foto: Klaus Ohlenschläger - Picture Alliance

Nach einem Rekordjahr 2024 starten Krypto-ETFs 2025 mit hohen Zuflüssen, doch ein roter Kryptomarkt und Abflüsse bei Bitcoin-ETFs trüben die Stimmung.Die globalen Krypto-Exchange-Traded-Produkte (ETPs) verzeichneten in den ersten drei Tagen des Jahres 2025 beeindruckende Zuflüsse von 585 Millionen US-Dollar. Dies signalisiert eine Fortsetzung der starken Nachfrage nach diesen Anlageprodukten aus dem letzten Jahr, wie aus den jüngsten Daten von CoinShares hervorgeht. Dennoch konnten die frühen Zuflüsse die massiven Verkäufe gegen Ende 2024 nicht ausgleichen, was dazu führte, dass Krypto-ETPs in der letzten Handelswoche des Jahres Nettoabflüsse von 75 Millionen US-Dollar hinnehmen mussten. …