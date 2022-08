Selten zuvor wurde einer Berichtsperiode mit so viel Spannung und auch Sorge entgegengefiebert wie der Q2-Saison. Wie würden sich die Konzerne angesichts hoher Inflation, steigender Energiekosten und anhaltend gestörter Lieferketten schlagen? Was die amerikanischen Tech-Riesen betrifft, ist die Antwort mittlerweile klar: gut bis sehr gut. Allerdings gab es auch eine Ausnahme. Seit Wochen streiten sich Experten, ob die USA auf eine Rezession zusteuern oder sich bereits in einer solchen befinden. ...

