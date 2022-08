Norfolk, Va. (ots/PRNewswire) -PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), ein globales Finanzdienstleistungsunternehmen, hat LaTisha Tarrant mit Wirkung vom 15. August zum Chief Human Resources Officer (CHRO) ernannt.Tarrant bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in öffentlichen Unternehmen in ihre neue Position ein und wird Mitglied des Senior Leadership Teams des Unternehmens, um dessen globale Personalabteilung zu leiten. Tarrant ist derzeit Senior Vice President, Deputy General Counsel und Corporate Secretary und hat seit ihrem Eintritt in die PRA Group im Jahr 2016 verschiedene Führungspositionen inne."Die Anwerbung, Entwicklung und Bindung von Talenten sowie die Förderung der Initiativen unseres Unternehmens für Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration sind für unseren Erfolg von entscheidender Bedeutung", so Tarrant. "Ich freue mich auf diese Aufgabe und darauf, wirkungsvolle Strategien zu entwickeln, die das Engagement der Mitarbeiter stärken, unseren Talentpool erweitern und ein integratives Arbeitsumfeld fördern, in dem jeder seine beste Arbeit leisten kann und gleichzeitig als ein Team weltweit verbunden bleibt."Während ihrer Tätigkeit bei der PRA Group war sie für die Rechtsangelegenheiten des Unternehmens in den USA zuständig, leitete Umwelt-, Sozial- und Governance-Initiativen (ESG) und beriet den Vorstand in Fragen der Anreizvergütung, der Vergütung von Führungskräften und der Corporate Governance. Sie beaufsichtigte auch die Suche und Einstellung von Direktoren, was der PRA-Gruppe die Anerkennung als "3+"-Unternehmen mit mindestens drei Frauen als Direktoren einbrachte."LaTisha hat seit langem bewiesen, dass sie sich für unsere Mitarbeiter einsetzt und sie unterstützt, und wir können uns glücklich schätzen, dass sie bei der Leitung unserer Personalabteilung auf ihre bewährte Erfolgsbilanz zählen kann", sagte Kevin Stevenson, Präsident und CEO.Bevor er 2016 zur PRA Group kam, hatte Tarrant Positionen mit zunehmender Verantwortung inne: Sie war Managing Associate General Counsel bei Anthem, Inc. (jetzt Elevance Health, Inc.), und als Senior Counsel und Partner bei McGuire Woods, LLP.Frau Tarrant hat einen J.D. von der Universität von Texas in Austin und einen B.A. in International Relations von William & Mary.Sehen Sie sich das LinkedIn-Profil von LaTisha Tarrant an für zusätzlichen Hintergrund.Um mehr über die PRA Group zu erfahren, besuchen Sie www.pragroup.com.Über PRA GroupPRA Group ist ein weltweit führendes Unternehmen für den Erwerb und die Betreuung notleidender Kredite, PRA-Gruppe kapital an Banken und andere Gläubiger zurück, um den Ausbau von Finanzdienstleistungen für Verbraucher zu unterstützen. Mit Tausenden von Mitarbeitern weltweit arbeiten die Unternehmen der PRA-Gruppe mit den Kunden zusammen, um ihnen bei der Lösung ihrer Schulden zu helfen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.pragroup.com.Elizabeth.Kersey@PRAGroup.comIR@PRAGroup.comKontakt:Elizabeth KerseySenior-Vizepräsidentin, Kommunikation und öffentliche Ordnung(757) 961-3525Elizabeth.Kersey@PRAGroup.comNajim Mostamand, CFAVizepräsidentin, Investor Relations757-431-7913IR@PRAGroup.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/819349/PRA_Logo.jpgOriginal-Content von: PRA Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164662/5290474