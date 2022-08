First Majestic Silver (TSX FR / A0LHKJ) hat im zweiten Quartal dieses Jahres insgesamt 7,7 Mio. Unzen Silberäquivalent produziert. Das stellt einen Anstieg von 20% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dar. Den Umsatz des Quartals gab die Gesellschaft mit 159,4 Mio. Dollar an nach 154,1 Mio. Dollar im Juniquartal 2021.Laut First Majestic war der Umsatzanstieg vor allem darauf zurückzuführen, dass die Jerritt Canyon-Mine ein volles Quartal zur Produktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...