Innerhalb eines Jahres wurde er dank Kryptos zum Milliardär. 2022 gilt er laut Forbes als reichster Krypto-Milliardär der Welt. Doch was ist die Strategie von Changpeng Zhao? Von Jennifer Senninger. Vom Burgerbrater zum Krypto-Milliardär - was wie ein Märchen klingt, ist bei Changpeng Zhao (44) Wirklichkeit. Der Unternehmer ist Gründer und CEO von Binance, die nach Handelsvolumen größte Kryptobörse der Welt. In weniger als einem Jahr schaffte er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...