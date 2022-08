Bereits zum 20. Mal in Folge veranstaltet die Société Générale mit BÖRSE ONLINE das beliebte Börsenspiel. Der Startschuss zum Wettbewerb um den Traumwagen fällt am 5. September. Der Countdown läuft. In gut einem Monat startet das Börsenspiel Trader 2022, das bereits zum 20. Mal in Folge stattfindet. BÖRSE ONLINE war von Anfang an als Medienpartner mit von der Partie. Die Redaktion freut sich jetzt bereits, gemeinsam mit Spielleiter Anouch Wilhelms ...

Den vollständigen Artikel lesen ...