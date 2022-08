Viele Anleger und Fans sehnen dem "nächsten großen Ding" von Apple bereits entgegen - und denken dabei primär an Hardware wie VR-Headsets oder ein E-Auto. Eine Analystin sieht den nächsten großen Umsatztreiber für den Tech-Riesen aber in einem ganz anderen Bereich.Needham-Expertin Laura Martin geht davon aus, dass Apple als nächstes den Werbemarkt aufrollen könnte. Dafür baue der Tech-Riese bereits an einer AdTech-Plattform, die es beispielsweise erlaubt, Werbung in Apps auf den mobilen Betriebssystemen ...

