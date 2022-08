SES AI Corporation (NYSE: SES), ein weltweiter Marktführer bei der Entwicklung und Produktion hochleistungsfähiger Lithium-Metall-Akkus (Li-Metal) für Elektrofahrzeuge und andere Einsatzgebiete, teilte heute mit, dass die Geschäftsleitung für Einzelgespräche bei folgenden Investorenkonferenzen zur Verfügung stehen wird:

J.P. Morgan Auto Conference

Datum: 9. August 2022

Ort: New York City

Jefferies Industrials Conference

Datum: 10. August 2022

Ort: New York City

Baird Newly Public Company Virtual Access Day

Datum: 17. August 2022

Ort: virtuell

Piper Sandler Energy Transition Leaders Summit

Datum: 18. August 2022

Ort: Aspen (US-Bundesstaat Colorado)

Cowen Global Transportation Sustainable Mobility Conference

Datum: 8. September 2022

Ort: virtuell

RBC Capital Markets Global Industrials Conference

Datum: 12. September 2022

Ort: Las Vegas (US-Bundesstaat Nevada)

Über SES

SES ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von hochleistungsfähigen Lithium-Metall-Akkus für Elektrofahrzeuge und andere Einsatzgebiete. Das 2012 gegründete Unternehmen ist ein integrierter Hersteller von Lithium-Metall-Akkus, der über herausragende Kompetenzen in den Bereichen Material, Batteriezellen, Module, KI-gestützte Sicherheitsalgorithmen und Recycling verfügt. SES, vormals SolidEnergy Systems, hat seinen Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen in Singapur, Shanghai und Seoul. Weitere Informationen über SES finden Sie unter ses.ai/investors/

SES nutzt seine Website als Kanal zur Veröffentlichung wichtiger Unternehmensinformationen. Finanzielle und andere wichtige Informationen über SES werden regelmäßig auf der Website des Unternehmens unter www.ses.ai veröffentlicht. Neben den Pressemitteilungen, Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission und öffentlichen Konferenzschaltungen und Webcasts von SES sollten Investoren daher diesen Kanal verfolgen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220805005201/de/

Contacts:

Investorenkontakt: Eric Goldstein ericgoldstein@ses.ai

Medienkontakt: Irene Lam ilam@ses.ai