GCM Mining fusioniert nun mit Aris Gold, um einen führenden Goldproduzenten in Amerika zu schaffen, Tudor Gold meldete den zweiten hochgradigen Abschnitt mit sichtbarem Gold in Folge aus seiner nordöstlichen Step-Out-Bohrung, Uranium Energy Corp hat mit der Installation von 106 Überwachungsbohrungen im ersten Produktionsgebiet seines Burke Hollow ISR-Projekts einen bedeutenden Schritt in Richtung Urangewinnung gemacht.