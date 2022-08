- Das erste weltweit tätige Unternehmen im Lebensmittel- und Getränkesektor -

Die Kirin Holdings Company, Limited (Kirin Holdings), ist das erste weltweit tätige Unternehmen im Lebensmittel- und Getränkesektor, dessen wissenschaftlich begründeten Netto-null-Ziele von der SBTi2 im Juli 2022 bestätigt worden sind. Das langfristige Ziel des Kirin-Konzerns in Bezug auf THG-Reduktionen, nämlich das "Erreichen von Netto-null-Emissionen3 an THG4 über die gesamte Wertschöpfungskette bis 2050", das in der Umweltvision 2050 des Kirin-Konzerns festgelegt ist, wurde als wissenschaftlich begründetes Ziel im Einklang mit den THG-Emissionsreduktionen, die im Übereinkommen von Paris5 gefordert werden, zertifiziert.

Kirin Holdings hat es sich im Rahmen der Zielsetzung, "ein global führendes Unternehmen für CSV6 zu werden", zum Ziel erklärt, unter der Umweltvision 2050 des Kirin-Konzerns bis 2020 Netto-null-Emissionen zu erreichen, und zu diesem Zweck wurde eine Roadmap ausgearbeitet, die im Januar 2022 in Kraft getreten ist.

Im Anschluss an das Übereinkommen von Paris im Jahr 2015 machte sich rund um die Welt Krisenstimmung breit, als 2018 der IPCC-Sonderbericht 1,5 °C globale Erwärmung7 festhielt, dass die globale Erwärmung gegenüber dem vorindustriellen Niveau auf 1,5 °C beschränkt werden muss und die THG-Emissionen bis ca. 2050 auf netto null reduziert werden müssen. Um dieses gemeinsame langfristige Ziel weltweit zu erreichen, haben sich viele Unternehmen rund um die Welt "Netto-null-Ziele" für 2050 gesetzt. Da es aber keine allgemeingültige Norm für Netto-null-Ziele von Unternehmen, das Ausmaß der THG-Emissionen, die davon betroffen sind, und die Maßnahmen zum Erreichen der Netto-null-Ziele gibt, unterscheiden sich die angestrebten THG-Reduktionen, und es wurde darauf hingewiesen, dass sich der benötigte Zielwert zur Beschränkung der Erderwärmung auf 1,5 °C ändern könnte.

Als Antwort auf die Vielzahl von Netto-null-Zielen, die plötzlich herumschwirrten, entwickelte die SBTi im Oktober 2021 den "Netto-null-Standard". Dieser Standard schreibt vor, dass Unternehmen ihre THG-Emissionen bis 2050 über ihre gesamte Wertschöpfungskette um mindestens 90 reduzieren müssen, um die Erderwärmung auf 1,5 °C zu beschränken, und dass netto null erreicht werden kann, indem die restlichen 10 der THG-Emissionen aus der Atmosphäre abgeschieden werden.

Um das langfristige Ziel des Kirin-Konzerns zu erreichen, hat sich Kirin Holdings ein mittelfristiges Ziel bis 2030 gesetzt (Reduktion von Scope 1 und Scope 2 für den gesamten Konzern um 50 und Scope 3 um 30 bis 2030 gegenüber 2019) und setzt sich für eine THG-Reduktion in der Wertschöpfungskette mithilfe der technologischen Möglichkeiten, die sich das Unternehmen über die Jahre angeeignet hat. Für Scope 1 und Scope 2 haben wir Wärmepumpen in sechs Kirin-Brauereien in Japan installiert, um mithilfe unserer Fachkenntnisse im Anlagenbau die THG-Emissionen um ca. 3800 Tonnen pro Jahr zu reduzieren. Was Scope 3 betrifft, dehnen wir den Einsatz von "PET-Flaschen der Serie R100", die zu 100 aus wiederverwertetem PET-Kunstharz bestehen, allmählich aus und setzen sie für einige unserer MarkenprodukteKirin Nama-cha ein.

Mit dem Ziel, bis 2050 Netto-null-Emissionen zu erreichen, arbeitet Kirin Holdings weiter an der Umsetzung der Umweltvision 2050 des Kirin-Konzerns, mit der die Gesamtgesellschaft sowie das Unternehmen gestärkt werden sollen, um den Weg zu einer entkarbonisierten Gesellschaft zu ebnen.

1: Wissenschaftlich begründete Ziele: Zielsetzungen zur Reduktion von Treibhausgasen auf der Grundlage wissenschaftlicher Belege. 2: Eine internationale Initiative, die 2015 durch das CDP, den Global Compact der Vereinten Nationen, das Weltressourceninstitut (WRI) und den World Wide Fund for Nature (WWF) gemeinsam ins Leben gerufen wurde. 3: Eine Situation, in der menschlich bedingte THG-Emissionen und -Abscheidungen im Gleichgewicht sind und netto null THG-Emissionen in die Atmosphäre abgegeben werden. 4: Treibhausgase 5: Internationaler Rahmenvertrag für Gegenmaßnahmen gegen die globale Erwärmung, an dem sich sämtliche Staaten und Weltregionen beteiligen 6: Creating Shared Value (Gemeinsame Werte schaffen). Ein kombinierter Mehrwert für die Verbraucher sowie für die Gesamtgesellschaft. 7: Dieser Bericht des Weltklimarats (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) erläutert den erheblichen Unterschied zwischen 2 °C und 1,5 °C in Bezug auf die Auswirkungen zukünftiger Temperaturanstiege und die Emissionspfade zur Beschränkung des Anstiegs auf 1,5 °C.

