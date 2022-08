Halle/MZ (ots) -



Putin steht mit dem Iran fest an der Seite des Diktators Bashar al-Assad. Erdogan unterstützt Islamisten, die in Opposition zu Assad stehen, und bekämpft die Kurden im Nordosten Syriens. Erdogan wollte sich grünes Licht für eine neue Militäroffensive in Syrien abholen. Russland dagegen hat Interesse an den türkischen Bayraktar-Drohnen. Durch das Treffen mit Erdogan kann Putin zudem so tun, als sei er an einer Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg interessiert. Man kann sicher sein: Welchen Deal Erdogan und Putin auch aushandeln könnten, er wäre in jedem Fall schmutzig.



