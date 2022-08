Halle/MZ (ots) -



Der Sprengplatz mitten im Wald muss unverzüglich weg. Und über den Sonderfall hinaus zeigt sich: Die Zusammenarbeit im Katastrophenfall funktioniert, über Ländergrenzen hinweg und auch mit der Bundeswehr. Schnell waren schwere Technik und ein Hightech-Roboter vor Ort. Und dennoch offenbart der Brand, wie verletzlich und wie eng gestrickt das System ist: In der 3,7-Millionen-Einwohner-Stadt Berlin lag die Bereitschaft für andere Einsätze während des Großbrands zum großen Teil in den Händen freiwilliger Feuerwehrleute.



Und dieser Brand ist nicht der erste in diesem Jahr, der zeigt, wie schmal der Grat zu einer größeren Katastrophe ist.



