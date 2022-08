Der Bitcoin stand in den letzten Monaten am Klippenrand. Das ist der Moment, an dem die Massenmedien am lautesten den Abgesang anklingen lassen. Unter den Anlegern nimmt daraufhin die Sorge vor weiteren Verlusten zu und manch einer verkauft seine Stücke. So eine Phase ließ sich an der Preismarke bei 19.200 USD verfolgen. Wenn die Angst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...