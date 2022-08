DJ PTA-Adhoc: CA Immobilien Anlagen AG: Beginn exklusiver Verkaufsverhandlungen für Rumänien Plattform

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta028/05.08.2022/17:05) - Der Vorstand der CA Immobilien Anlagen AG hat heute, am 5. August 2022, beschlossen, eine exklusive Due Diligence und Verhandlungen auf Basis eines Memorandum of Understanding (MoU) in Bezug auf den Verkauf der rumänischen Plattform aufzunehmen. Der Ausgang dieses Prozesses ist noch ungewiss.

