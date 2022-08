Ein Abhörskandal nimmt in Griechenland immer größere Dimensionen an. Offenbar sollte ein hochrangiger Oppositionspolitiker mit Spyware überwacht werden. Am Freitag trat der Chef des Nachrichtendienstes (EYP), Panagiotis Kontoleon, zurück. Auch der Chef des Sekretariats des griechischen Regierungschefs musste seinen Hut nehmen. Dies teilte das Büro von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis mit. Der zurückgetretene Chef des Sekretariats, Grigoris Dimitriadis, ist Mitsotakis' ...

