Wie platzieren Anleger jetzt einen Top-Tesla-Trade? Long oder Short? Das verraten wir im Video - und was das Ganze mit Morgan Stanley zu tun hat...

Liegt unser Charttechnik-Experte und Börsenbrief-Autor Stefan Klotter wie bei seinem 30-Prozent-Plus-Tipp hier bei Tesla wieder richtig? Dann würden satte Gewinne winken! Aber der Reihe nach:

Bei unserem Smartbroker und bei den Meistdiskutierten in unseren Foren - der größten Finanzcommunity im deutschsprachigen Raum - ist Tesla Dauergast in den Top Ten. Aber meistdiskutiert und gehandelt zeugt auch von Unsicherheit und Unentschiedenheit.

Passend zu den Nachrichten um den Taiwan-Konflikt meinten Morgan Stanley-Analysten zuletzt, dass sich vor allem in China "Risiken und Chancen" für Tesla ergeben würden. Da hieß es, dass "das Rennen um die weltweite Vorherrschaft bei Elektrofahrzeugen Hand in Hand mit der Geopolitik und der nationalen Sicherheit" gehe. Tesla sei sowohl dem Risiko als auch den Chancen in hohem Maße ausgesetzt.

Und? Was heißt das jetzt für Anleger? Wie kann ich den Top-Tesla-Chart - über zwölf Prozent Plus in sechs Monaten und über 50 Prozent auf Jahressicht - jetzt für mich nutzen und Top-Trades hinlegen? Stefan Klotter, wallstreet:online Charttechnik-Koryphäe, gibt im Video mit Lucas Choque erfrischende, geldwerte Antworten! Must see!

Video: Stefan Kloitter und Lucas Choque, Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US88160R1014,ARDEUT116175