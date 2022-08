Köln (ots) -Mit der Übergabe des ARD-Vorsitzes vom Rundfunk Berlin Brandenburg an den Westdeutschen Rundfunk übernimmt der Sender bis Ende des Jahres auch die Kommunikation der ARD. Ansprechpartnerinnen für Journalist:innen sind die ARD-Sprecherinnen Emanuela Penev, Kristina Bausch und Stephanie Noack. Die Gesamtleitung der ARD Kommunikation liegt in der Verantwortung von Ingrid Schmitz.Emanuela Penev ist seit 2016 die stellvertretende Unternehmenssprecherin und stellvertretende Abteilungsleiterin der WDR-Kommunikation. Sie leitet zudem das Team Unternehmenskommunikation.Kristina Bausch ist seit 2004 Redakteurin mit besonderen Aufgaben für die WDR Unternehmenskommunikation und hat das Team des ARD-Vorsitzes im WDR bereits mehrmals unterstützt.Stephanie Noack arbeitet seit Juli 2020 in der WDR Kommunikation als Chefin vom Dienst und betreut Projekte der digitalen Unternehmenskommunikation.Die Leitung des Social-Media-Teams in der ARD übernimmt Sven Gantzkow. Diese Aufgabe hatte er bereits 2020 und 2021 wahrgenommen, als der ARD-Vorsitz zuletzt beim WDR lag. Er arbeitet seit 2016 in der WDR Kommunikation, momentan als Leiter des Social-Media-Teams.Ingrid Schmitz leitet seit sechs Jahren die WDR Kommunikation und spricht für den Sender. Sie übernimmt die Gesamtleitung der ARD-Kommunikation.Pressekontakt:Neue ARD-Kontakte für die Presse ab dem 5. August 2022:ARD Kommunikation Telefon 0221 220 7100E-Mail: pressestelle@ard.deTwitter: @ARD_PresseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5290539