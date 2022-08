Der Goldpreis hat sich in den letzten vier Wochen ziemlich exakt an unsere Prognose vom 8. Juli gehalten. Zunächst fielen die Kurse noch bis auf 1.681 US-Dollar zurück, nur um sich dann seit dem 21.Juli zielstrebig und schnell bis auf 1.788 US-Dollar zu erholen. Auch den kleinen Rücksetzer in den letzten zwei Tagen zurück bis ...

