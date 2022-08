Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung (ots) -



Chinas aggressives Militärmanöver um Taiwan weckt die Angst vor einer Eskalation. Die Sorge vor einem neuen Krieg wächst - und sie ist durchaus berechtigt. Denn China ist der Auffassung, Taiwan sei ihr "untrennbarer Bestandteil". Es sei historisch so vorgesehen, die Insel in die Volksrepublik einzugliedern, wird Staatschef Xi Jinping nicht müde zu betonen. (...) Und spätestens seit der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung in Hongkong besteht kein Zweifel daran, dass der chinesischen Regierung alle Mittel recht sind, um ihre Ziele zu erreichen und sie dabei auch vor Gewalt und dem Einsatz von Waffen nicht zurückschreckt. (...) In der momentanen aufgeheizten Situation täte der Westen gut daran, kühlen Kopf zu bewahren und sich keinem der bestehenden Gesprächskanäle verschließen. Der beste Weg aus der Krise ist die Diplomatie. Denn im Umgang mit China könnten schon kleinste Missverständnisse oder falsche Einschätzungen fatale Folgen haben.



