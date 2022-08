Führender europäischer HR-Dienstleister stellt Menschen in den Mittelpunkt bei Transformation von Kontaktzentrum, die Integration von Microsoft Teams umfasst

Talkdesk, Inc., ein weltweit führender Anbieter von Kontaktzentren für kundenbegeisterte Unternehmen, und Microsoft gehen zur Bereitstellung einer Kontaktzentrumslösung für SD Worx in Partnerschaft. Der führende europäische Anbieter von Personallösungen wählte Talkdesk mit Microsoft Teams Connector, weil es eine zukunftssichere Plattform mit verbesserter Stabilität bietet, die über eine gehaltvollere Zusammenarbeit mit Mitarbeitern bessere Kundenerfahrungen ermöglicht.

SD Worx mit Sitz in Belgien bietet seit mehr als 75 Jahren Personallösungen über den gesamten Mitarbeiter-Lebenszyklus hinweg. Das Unternehmen verwandelt Human Resources (HR) in eine Quelle der Wertschöpfung für seine über 80.000 Kunden in 150 Ländern weltweit. Die Unternehmensleiter sind davon überzeugt, dass Menschen im Zentrum des Geschäftserfolges stehen. SD Worx wird von dem Wunsch angetrieben, nicht nur seiner eigenen 7.000 Mitarbeitern umfassenden Belegschaft zum Erfolg zu verhelfen, sondern auch den über fünf Millionen Angestellten, die das Unternehmen jeden Monat betreut.

Das vorhandene Kontaktzentrum von SD Worx betreibt getrennte Telefon- und Fall-Management-Plattformen. Diese separaten Plattformen, gekoppelt mit einem kombinierten Inbound- und Outbound-Volumen von mehr als einer Million Kundenanrufen pro Jahr, machen den Prozess für Mitarbeiter, die Kundeneinblicke zu gewinnen versuchen und gleichzeitig Kundenanfragen beantworten, kompliziert.Talkdesk CX Cloud, eine End-to-End-Lösung für Kundenerfahrungen, wird SD Worx eine modernisierte, cloudbasierte Kontaktzentrums-Plattform bieten, die mit dem Unternehmen wachsen kann.

Überdies wird Talkdesk Microsoft Teams Connector eine engere Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern im Kontaktzentrum und anderen Teams in der Organisation ermöglichen. Talkdesk for Salesforce wird den Betrieb weiter rationalisieren und mehr Gelegenheiten für eine personalisierte Interaktion über alle Kanäle hinweg schaffen. Die Talkdesk-Lösung, die eine tiefe Integration mit diesen Schlüsselplattformen bietet, wird es den Mitarbeitern von SD Worx erlauben, Kunden gezielter und effizienter zu unterstützen.

"Wenn wir unsere Arbeitsabläufe für Kontaktzentren gestalten, stelle ich mir immer vor, selbst Kunde zu sein", sagte Yannick Lefever, Produkteigentümer von SD Worx. "Kundenerfahrungen stehen an erster Stelle. Es ist uns wichtig, dass der gesamte Weg für den Kunden positiv und produktiv ist, von der Anfrage bis zum Abschluss. Dabei können kleine Details über das Gelingen oder Scheitern der Erfahrung für alle Beteiligten entscheiden. Die Lösung von Talkdesk wird für die Mitarbeiter und Kunden von SD Worx eine nahtlosere Erfahrung bieten, indem sämtliche Details über Plattformen und Kundenberührungspunkte hinweg abgeglichen werden."

"Bei Microsoft bemühen wir uns, Kundenerwartungen zu übertreffen", sagte Mauro Xavier, General Manager Partnerschaftslösungen bei Microsoft. "Partnerschaften wie die mit Talkdesk erlauben es uns, genau das zu tun. Durch die Integration von erstklassiger Software Talkdesk CX Cloud und Microsoft Teams waren wir in der Lage, SD Worx ein einzigartiges Wertversprechen zu bieten, und zwar eine bessere Zusammenarbeit und eine bessere Kundenerfahrung."

"Für jede Industrie, insbesondere Personallösungen, hängt ein erfolgreicher, kundenorientierter Ansatz für den Kontaktzentrumsbetrieb von der Fähigkeit der Abteilungen, Teams und einzelnen Mitarbeiter der Kontaktzentren ab, nahtlos zusammenzuarbeiten", sagte Tiago Paiva, Chief Executive Officer bei Talkdesk. "Mit der Lösung von Talkdesk priorisiert SD Worx die Art der Zusammenarbeit über Plattformen hinweg, die unter den Mitarbeitern von Kontaktzentren Erfolg entfachen, was sich in schnelleren Problemlösungen für Kunden niederschlägt. Wir sind auf die Partnerschaft mit Microsoft und SD Worx stolz und freuen uns auf die Bereitstellung außergewöhnlicher Kundenerfahrungen für Millionen Angestellte jeden Monat."

