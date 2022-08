NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess von 50 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Counihan passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Spezialchemiekonzern nach vorgelegten Quartalszahlen leicht an. Finanziell gesehen bleibe die Verringerung der Verschuldung vorrangig./ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2022 / 11:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2022 / 11:28 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405

LANXESS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de