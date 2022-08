ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für FMC von 61 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der heftigen Gewinnwarnung des Dialysespezialisten und den zurückgezogenen Zielen für 2025 habe er seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie deutlich verringert, schrieb Analyst Christoph Gretler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit trage er dem erheblichen Margendruck Rechnung. Die Sicht in die Zukunft sei derzeit recht begrenzt./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2022 / 16:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785802

