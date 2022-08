Aktien Wochenrückblick - diese Woche ging es leicht weiter aufwärts. Trotz wieder aufkommender Zinsängste, Nancy Pelosis Besuch in Taiwan und den anderen, weiterhin belastenden Faktoren, wie Lieferkettenproblemen, hohen Energiepreisen und Inflationsraten. Dazu der Krieg in der Ukraine, Erdogan's Drohung eines Einmarsches in Syrien und andere Krisenherde auf der Welt. Keine perfekten Gegebenheiten für eine Erholung an den Weltbörsen. Aber eine Flut guter Quartalszahlen half, die Stimmung etwas zu heben. Wobei gute Zahlen nicht unbedingt Garanten für steigende Kurse sein müssen, wie Rheinmetall ...

