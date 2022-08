Plug Power Nel NIKOLA Uniper Ballard Power - Wasserstoff kommt. So könnte man meinen wenn man die News dieser Woche Revue passieren lässt. 120 MW Eeltkrolyseurauftrag, skalierbar auf 500 MW war wohl die "schwerste" News. Dazu 30 MW Elektrolyseur bestellt als "ein wichtiger Schritt für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in ganz Europa." Und eien Übernahme "in Aktien" mit Synergieeffekten. Zwei Generalversammlungen, die dringend benötigtes genehmigtes Kapital durchgewunken haben. Dazu ein neuer "Perspektivmarkt" für lokale Brennstoffzellen. Und als ob das nicht reicht, stehen ab Montag die Quartalszahlen ...

