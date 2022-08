Das iPhone 14 ist noch etwa einen Monat entfernt, schon jetzt kursieren viele Gerüchte und Berichte im Netz. Wir fassen sie für euch zusammen. Die iPhone-13-Serie ist seit fast einem Jahr auf den Markt und wird in wenigen Wochen vom iPhone 14 ersetzt. Auch wenn Apple sich bei seinen Produkten wie eh und je in Schweigen hüllt, deutet sich schon ziemlich deutlich an, was von der Nachfolgegeneration zu erwarten ist. Die neuen iPhones werden sich teilweise vom Design her unterscheiden, die Mini-Serie wird eingestampft und durch ein größeres Modell ersetzt - möglicherweise wird ein weiterer Anschluss ...

