ZScaler: die Aktie profitiert vom Megatrend Cybersecurity!

Bounce in KW32? Starkes Umsatzwachstum mit Großkunden über 1 Mio. USD bei ZScaler (ZS). Börsentäglich weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: ZS ISIN: US98980G1022

Rückblick: Der Kursverlust von rund 37 Prozent ist nicht ganz untypisch für die Tech-Branche. Mit einem höheren Tief und einem höheren Hoch liegen jedoch die Voraussetzungen für ein Bottomfishing-Setup vor, so dass wir in Kürze einen Bounce Richtung Norden erwarten.

Chart vom 04.08.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 163.42 USD





Meine Expertenmeinung zu ZION

Meinung: Zscaler Inc., mit Sitz im kalifornischen San Jose ist ein Unternehmen für IT-Sicherheit in der Cloud. Es meldete für das 3. Quartal 2022 einen Gewinn von 0,13 USD und übertraf dabei die Schätzungen der Analysten. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 62.6 Prozent. Die Zahl der Software-Anwendungen in der Cloud wächst ständig und so auch der Bedarf an Lösungen im Bereich Cybersecurity. Somit stieg der Umsatz in den vergangenen sechs Jahren stets im mittleren zweistelligen Bereich, auch weil zahlreiche Großkunden mit mehr als 1 Million USD Jahresumsatz gewinnen. Die Gewinnzone ist aber noch nicht erreicht und vorläufig nicht in Aussicht, die Chartformation bietet dennoch das Potenzial für ein ordentliches Momentum.

Setup:

Mögliches Setup: Wir orientieren uns für Trigger und Stopp Loss an den letzten beiden Tageskerzen und peilen als Kursziel das Pivot-Hoch vom 4. April an. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 8. September, so dass sie einem mehrwöchigen Swingtrade nicht im Wege stehen. Börsentäglich gibt es weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ZS.

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.