Enphase mit einem Plus von 4.500 Prozent, SMA Solar mit starken 70 Prozent Zuwachs in knapp 4 Monaten und Plug Power mit einem Anstieg von 975 Prozent: Das sind nur drei von vielen erfolgreichen Hot-Stocks, die Börsenprofi Florian Söllner frühzeitig empfohlen hat. Aktuell steht ein besonders heißer Wert aus der Solarbranche in den Startlöchern - das Wachstumspotenzial ist enorm, das Umfeld boomt, doch die Aktie ist noch relativ unentdeckt.Frühzeitig in Start-up-Unternehmen und Megatrends investieren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...