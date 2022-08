Wie erstellt man eigentlich ein gutes Reel und was zeichnet das Format aus? Hier bekommst du alle Infos, Tipps und Tricks für erfolgreiche Instagram Reels. Reels haben Instagram übernommen. Wer die Plattform nutzt, kommt längst nicht mehr an den kurzen, dynamischen Videos vorbei. Meta setzt den Fokus bei der ehemaligen Foto-App immer mehr auf Reels, platzierte sie zuletzt sogar auf dem Homescreen, wodurch die App noch verdächtiger der Plattform Tiktok ähnelt. Die längeren IGTV-Videos wurden in diesem Jahr zugunsten der Reels sogar abgeschafft. In diesem Artikel erfährst du alles, was du zu Reels wissen musst und bekommst eine Step-by-step-Anleitung, wie du dein erstes Reel ...

