CLIQ Digital Aktie - KAUFEN. Der Platow Brief sieht die Aktie der CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3) weiter auf der Überholspur. Denn die CLIQ Digital Aktie war in den letzten Monaten eine gute Anlage. Und wenn man sich die "Kommentare", Analysen und Empfehlungen in letzter Zeit so anschaut, scheint da "noch einiges möglich" zu sein". Zuletzt am Dienstag setzte CLIQ Digital selber ein Ausrufezeichen. Mit einem Quartalsbericht, der als Highlights 94% Umsatzwachstum, einen EBITDA-Anstieg um 60% und ein Ergebnis je Aktie für die ersten sechs Monate von 1,97 EUR (plus 73%) zeigte. Direkt nach Veröffentlichung ...

