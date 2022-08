Die Innocan Pharma Corporation, ein israelisches Unternehmen für pharmazeutische Technologie und Pionier auf dem Gebiet der Verabreichungssysteme für CBD-Pharma, meldete positive Ergebnisse einer präklinischen Studie zur Behandlung epileptischer Anfälle bei Hunden mit LPT. Das Unternehmen führt diese Forschung in Zusammenarbeit mit Yissum, dem kommerziellen Zweig der Hebräischen Universität Jerusalem, durch.

Innocan Pharma entwickelt mehrere neuartige Verabreichungsplattformen, um die vermeintlich geringe Bioverfügbarkeit von CBD zu nutzen und die derzeitigen Verabreichungsmechanismen erheblich zu verbessern. Der primäre Forschungsschwerpunkt von Innocan sind mit CBD beladene Liposomen, die CBD direkt in den Blutkreislauf injizieren und so eine präzise Dosierung sowie eine verlängerte und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf des Patienten ermöglichen. Im vergangenen Jahr führte das Unternehmen Tierversuche mit seiner CBD-haltigen Liposomen-Technologie (LPT) durch, und die Ergebnisse zeigten, dass die Pharmakokinetik (PK), ein Maß für die Wirksamkeit des Medikaments, bei Tieren identisch war mit dem, was in einer früheren Kleintierstudie beobachtet wurde. Dies deutet darauf hin, dass signifikante CBD-Mengen für Menschen und Tiere über einen längeren Zeitraum verfügbar gemacht werden können. Die erfolgreichen Studien ermöglichten es Innocan, die Kommerzialisierung der Veterinärmedizin voranzutreiben. Dieser neue Markt bietet dem Unternehmen beträchtliche Wachstumschancen, und Innocan ist gut positioniert, um von den Vorteilen eines Erstanbieters auf diesem Markt zu profitieren.

In dieser aktuellen Studie wurde Paco, ein 9-jähriger Hund, mit LPT-Injektionen von Innocan Pharma behandelt. Paco litt an medikamentenresistenter refraktärer idiopathischer Epilepsie. Epilepsie ist eine chronische Hirnerkrankung, die durch unerwartete und wiederkehrende Anfälle gekennzeichnet ist. Paco erhielt mehrere Injektionen des LPT-Medikaments in einem Abstand von 4 Wochen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Häufigkeit und Intensität der epileptischen Anfälle des Hundes seit der letzten LPT-Injektion am 25. April deutlich zurückgegangen ist und Paco seit über 10 Wochen keine Anfälle mehr hatte.

Anfang dieses Jahres berichtete Innocan über einen Erfolg seiner liposomalen CBD-Formulierung (LPT) bei der Behandlung eines Hundes mit Hüft- und Ellenbogenarthrose. Wie der Besitzer des Hundes berichtete, führte die Behandlung zu einer Verringerung der Schmerzen und einer verbesserten Mobilität. Dies ist ein bedeutender Fortschritt für das Unternehmen, das an der Vermarktung seiner bahnbrechenden Technologie arbeitet.

Nach der Kommerzialisierung will das Unternehmen in einen 52 Milliarden Dollar schweren Markt für Veterinärdienstleistungen eintreten. Tierarzneimittel auf CBD-Basis befinden sich noch in der Anfangsphase, so dass es noch viel Raum für Wachstum und Expansion gibt. Aufgrund der regulatorischen Herausforderungen im Zusammenhang mit CBD wird der Markt derzeit von einigen wenigen Akteuren beherrscht, von denen sich die meisten noch in einem frühen Stadium der Forschung befinden. Auf der anderen Seite hat die Forschung von Innocan deutlich an Zugkraft gewonnen, und die positiven Ergebnisse im Zusammenhang mit der Verwendung von CBD-Pharma zur Behandlung kritischer Tierkrankheiten haben den Weg für eine Vielzahl von Therapieoptionen für LPT geebnet. Der globale Markt für Antiepilepsie-Medikamente wurde im Jahr 2021 auf 3,49 Mrd. $ geschätzt und wird bis 2028 voraussichtlich 4,04 Mrd. $ erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,12 % während des Prognosezeitraums.

Der Markt wird durch den Anstieg der Zahl der Haustierbesitzer und der Ausgaben für die Haustierpflege vorangetrieben. Seit Beginn der Pandemie hat die Zahl der Haustierbesitzer erheblich zugenommen, und es wird erwartet, dass sie in den nächsten fünf Jahren weiter steigen wird. Innocan plant, durch den Aufbau langfristiger Wettbewerbsvorteile einen bedeutenden Anteil an diesem Markt zu gewinnen.

Bei diesem Artikel handelt es sich um die Übersetzung eines in der Zeitschrift: Pharma & BioTech News veröffentlichten Artikel mit dem Originaltitel: InnoCan Pharma Reports Impressive Preclinical Trial Results as it Eyes Expansion into $52b Veterinary Services Industry. Für die Übersetzung des Artikels wird keine Haftung übernommen. Der Artikel kann hier abgerufen werden: https://original.newsbreak.com/@pharma-biotech-news-1593833/2663040005119-innocan-pharma-reports-impressive-preclinical-trial-results-as-it-eyes-expansion-into-52b-veterinary-services-industry

Disclaimer/Risikohinweis?

Interessenkonflikte: Mit Innocan Pharma existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Innocan Pharma. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Der Artikel kann im Vorfeld der Veröffentlichung Innocan Pharma vorgelegt worden sein. Dies dient der Gewährleistung korrekter Unternehmensangaben.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Informationen zu den Unternehmensrisiken können der Investor Relations-Webseite von Innocan Pharma abgerufen werden: https://innocanpharma.com/investors/?lang=de

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Verfasste Artikel können vor der Veröffentlichung Innocan Pharma vorgelegt worden sein, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Aktien von Innocan Pharma können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

