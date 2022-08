Kaunertal (ots) -Wildbachrauschen zwischen freien Berggraten, blühende Almrosen und duftende Zirbenhaine. Klare Luft und ganz viel Sinn für die Natur, das Familiäre, das Traditionsreiche. Das ist die Naturpark- und Gletscherregion Kaunertal, die sich besonders im Herbst von seiner schönsten Seite zeigt. Ein bisschen bergnäher, ungekünstelter, echter als anderswo.Wandern steht im Naturpark natürlich an oberster Stelle. Mit über 250 km Wanderwegen steht eine riesige Auswahl an Wandertouren und Ausflugstipps für alle Bergsport Fans bereit. Von gemütlichen Spaziergängen am Talboden über romantische Hüttenwanderungen und Panorama-Höhenwege bis hin zu hochalpinen Gipfelsiegen: Im Kaunertal, dem österreichischen Königreich der 3.000er, wird alles geboten!Und falls jemand eine Aufstiegshilfe benötigt, stehen in der Urlaubsregion Kaunertal 2 Bergbahnen zur Verfügung. Der Sommerberg Fendels mit den Seilbahnen Fendels begrüßt Sie am Eingang des Kaunertales. Der Kaunertaler Gletscher, mit seiner majstätischen Bergwelt aus Gletschereis und einzigartiger Naturlandschaft, lockt ans Ende des Tiroler Urlaubstales.Ab Oktober heisst es dann im Kaunertal auch wieder Ski & Fun, denn Tirols jüngster Gletscher macht's möglich!Durch die Weitläufigkeit des Kaunertaler Gletschers bietet sich dem frühen Wintersportler eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie er seinen Skiurlaub verbringen kann. Skifahren auf breiten Naturschneepisten, Freeriden in einem der besten Gebiete in den Ötztaler Alpen, Skitouren gehen oder Freestylen und Shredden im Snowpark Kaunertal.Neben so viel Sport darf auch die Erholung nicht zu kurz kommen. im 4-Sterne Hotel Weisseespitze erleben Sie Ihren Herbsturlaub im Kaunertal mit der perfekten Mischung aus Entspannung und Aktiv sein. Hier regiert das süße Nichtstun - und das bei jedem Wetter. Ein weitläufiger, sonniger Garten zwischen Bergwiesen und Himmelsblau lädt mit großer Terrasse und lauschigen Sitzecken dazu ein, in den Tag hinein zu relaxen. Dazu vollenden ein 32 Grad warmer Indoor- und Outdoor-Panorama-Infinitypool sowie ein moderner Spa-Bereich die Entspannung, die draußen in der Bergwelt beginnt.Natürlich ist für das leibliche Wohl auch bestens gesorgt. Gut Essen ist eine Lebenseinstellung. In der Weisseespitzekocht der Juniorchef Paul persönlich für Sie mit dem Besten, was die regionale Küche auf die Teller bringen kann.Entspannung und Genuss bis 09.10.20223 Übernachtungen ab EUR 301,- pro Person inklusive:- Genuss pur mit der Weisseespitze ¾ Verwöhnpension- Entspannen und Genießen im Wohlfühlbereich- 1 wohltuende Teilmassage- die Summercard BASIC sowie alle weiteren Inklusivleistungen der WeisseespitzeWeitere Informationen unter: www.weisseespitze.comPressekontakt:Hotel Weisseespitze ****Familie HafelePlatz 30A-6524 KaunertalTelefon: +43 5475 316E-Mail: info@weisseespitze.comWebsite: www.weisseespitze.comPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Hotel Weisseespitze ****, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161353/5290968