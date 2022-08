"Geld allein macht nicht glücklich. Es gehören auch noch Aktien, Gold und Grundstücke dazu", sagte der US-Amerikaner Danny Kaye einmal. Vor seinem Tod im Jahr 1987 war er viele Jahre lang der beliebteste Komiker der USA. Diesen Satz dürfte er aber zumindest einigermaßen ernst gemeint haben. Anlageformen wie Immobilien, Aktien, Rohstoffe und Gold sind auf der ganzen Welt längst nicht mehr wegzudenken. Doch welche Anlageform ist in Deutschland im Jahr 2022 die beliebteste? Eine Studie der Kantar Group, eines Markforschungsunternehmens unter dem Dach des Finanzinvestors Bain Capital, gibt Aufschluss:

Das Girokonto: 42% Das Sparbuch: 35% RV und LV: 29% Immobilien: 26% Bausparvertrag: 26% Investmentfonds: 25% Aktien: 23%

Das Girokonto thront noch immer auf Platz eins, doch verlor 5% zum Vorjahr. Das Sparbuch verlor sogar 8% im Vergleich zum Jahr 2021. "Verluste von 5 und 8 Prozentpunkten sind eine deutliche Antwort auf Inflationsraten, wie wir sie zuletzt vor 40 Jahren beim ersten Golfkrieg gesehen haben", analysierte Christian König, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Privaten Bausparkassen. Der Trend ist deutlich: Andere Anlageklassen holen immer mehr auf.

Immobilien nah an der Top 3: Unternehmen wie Linus Digital Finance (ISIN: DE000A2QRHL6) könnten die Richtung vorgeben

Immobilien zählen schon seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Anlageformen der Deutschen. Nicht umsonst bekamen sie den Beinamen "Betongold". Da die Top 3 der Analageformen derzeit allesamt an Beliebtheit verlieren, könnten die Immobilien nun in ganz neue Sphären vorstoßen. Dabei helfen der Branche Unternehmen wie Linus Digital Finance. Das FinTech aus Berlin hat eine innovative und frische Herangehensweise an Investments in der Immobilienbranche mit sich gebracht. Auf einer digitalen Plattform können Investorinnen und Investoren - egal ob, professionell, semiprofessionell oder institutionell - an spannenden Immobilien-Projekten teilhaben. Eine Immobilie kaufen müssen sie dafür nicht. Das 2016 gegründete Unternehmen ist außerdem an der Börse, was zwei Anlagemöglichkeiten miteinander verbindet. Immobilien und Aktien.

Aktien als größte Gewinner - die Tech-Aktien dominieren

Die großen Gewinner der Anlagetrends der Deutschen sind die Aktien. Sie verbesserten sich um 5% und 2 Plätze. Vor allem immer mehr junge Menschen investieren in Wertpapiere. Auf Dauer könnten die Aktien daher den klassischen Anlagetrends wir dem Girokonto den Rang ablaufen. Die Tech-Aktien dominieren an der Börse und liegen in der Gunst der Investorinnen und Investoren ganz weit vorne. Das zeigt ein Blick auf die 5 größten Aktien im Hinblick auf die Marktkapitalisierung.

Apple (ISIN: US0378331005)

Microsoft (ISIN: US5949181045)

Alphabet (ISIN: US02079K3059)

Amazon (ISIN: US0231351067)

Tesla (ISIN: US88160R1014)

Investmentfonds legen ebenfalls zu

Neben den Aktien konnten auch die Investmentfonds einen Aufschwung feiern. Ihre Beliebtheit stieg um 2% und sie liegen nur knapp hinter den Immobilien und dem Bausparvertrag. Die Investmentfonds gelten als vergleichsweise sichere Geldanlage, die aber trotzdem gute Rendite mit sich bringen kann. Die folgenden Fonds sind laut "finanzpartner.de" die beliebtesten der Deutschen.

BlackRock Global Funds World Mining (ISIN: LU0172157280) mit den Top-Holdings Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64), Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820) und der BHP Group (ISIN: AU000000BHP4)

mit den Top-Holdings Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64), Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820) und der BHP Group (ISIN: AU000000BHP4) DWS Akkumula (ISIN: DE0008474024) mit Alphabet, Apple, Microsoft, Nestlé (ISIN: CH0038863350) und Visa (ISIN: US92826C8394)

mit Alphabet, Apple, Microsoft, Nestlé (ISIN: CH0038863350) und Visa (ISIN: US92826C8394) VermögensManagement Balance (ISIN: LU0321021155) mit den Fonds MSCI USA (ISIN: IE00BFMNPS42) und Allianz Advanced Fixed Income (ISIN: LU0706717518)

Immobilien, Aktien und Fonds auf der Überholspur

Noch sind Girokontos und Sparbücher die beliebtesten Anlageformen der Deutschen, doch ihre Akzeptanz und Beliebtheit sinkt. Mit Immobilien, Aktien und Investmentfonds stehen drei Anlageformen in den Startlöchern, die womöglich besser in unsere Zeit passen. Der Trend ist jedenfalls deutlich ersichtlich.

