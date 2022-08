Eines der heißesten Themen am Aktienmarkt ist seit Jahren die Elektromobilität. In welche Elektroauto-Aktien sollten Anleger investieren, um die besten Renditen mitzunehmen? Eher Newcomer wie Tesla, etablierte Autohersteller wie Volkswagen oder chinesische E-Auto-Aktien wie BYD? Die Wahl fällt schwer - doch sie haben alle eine Gemeinsamkeit: Ohne Lithium läuft nichts! Vielleicht sind also Lithium-Aktien die beste Option? Versuchen wir mal, in diesem Kontext die Frage zu beantworten, wo bekannte ...

