7,6% betrug die Inflationsrate im Juni 2022 in Deutschland. Im Mai 2022 hatte sie ihren Höchststand seit der Wiedervereinigung erreicht. Das knappe Gas und Öl, der Krieg in der Ukraine und die Entlastungspakete der Bundesregierung sind wohl die Hauptgründe für die Teuerung, die auf der ganzen Welt beunruhigende Züge annimmt. In Deutschland hatte die Inflation im Jahr 2021 noch 3,1% und 2020 nur 0,5% betragen. Für die Eurozone rechnet die Europäische Zentralbank mit einer Inflation von 5,1% im Jahr 2022. Auch dieser Wert würde eine deutliche Sprache sprechen, da diese 2021 bei 2,9% und 2020 bei 0,3% lag.

Das Markforschungsunternehmen Euromonitor geht im Jahr 2022 von einer globalen Inflation in Höhe von 7,9% aus. Laut der Prognose wird diese im Jahr 2023 auf 5,0% sinken. Ein Wert, der immer noch hoch ist. Lieferketten- und Transportprobleme eine zusätzliche Volatilität und steigende Lebensmittel-, Energie- und Rohstoffpreise sind die Haupttreiber des globalen Preisanstiegs. Nicht nur die Verbraucher haben mit der hohen Teuerung zu kämpfen, sondern auch zahlreiche Branchen und Unternehmen. Es gibt jedoch Unternehmen, die sich von Inflation und Krisen wie der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine unbeeindruckt zeigen. Das ist spannend für Anlegerinnen und Anleger, da es sich um einige Aktienunternehmen handelt.

Krisensichere Aktien, die sich von der Inflation und globalen Krisen wenig anmerken lassen

Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815): Das australische Unternehmen mit Sitz in Guernsey hat sich als innovatives Metallexplorationsunternehmen mit einer diversifizierten Herangehensweise einen Namen gemacht. Arcadia Minerals ist dabei auf Namibia fokussiert. In dem Land im Südwesten von Afrika unterhält der Konzern einige spannende Projekte. Dabei werden Gold- und neuzeitliche Metalle wie Lithium, Nickel, Palladium, Tantal und Kupfer exploriert. Von der globalen Entwicklung zeigt sich das Unternehmen dabei unbeeindruckt. "Wir glauben, dass die Geologie die treibende Kraft hinter den Aktivitäten eines Explorationsunternehmens ist. Das ist keine Überraschung, nehme ich an, und die Methoden, die wir anwenden, sind von Menschen abhängig", erklärt Jurie Wessels, CEO von Arcadia Minerals den Grund dafür, dass seinem Unternehmen der Kostendruck wenig zu schaffen macht: "In dieser Hinsicht erleben wir keine große Inflation, sodass wir zum Beispiel keine großen Mengen an Diesel oder anderen Rohstoffen kaufen müssen, die direkt von den Preissteigerungen betroffen sind."

RWE (ISIN: DE0007037129): Der Energiesektor gehört zu den Bereichen, der von den aktuellen globalen Entwicklungen am meisten beeinträchtigt ist. Das bedeutet aber nicht, dass die Energieversorger am Abgrund stehen. Im Gegenteil: Die Menschen können sich ihrem Angebot nicht entziehen, weswegen Unternehmen wie RWE in den Zeiten der Inflation recht unbeeindruckt rüberkommt. Entgegen des Dax-Trends ist die Aktie des deutschen Energieversorgers seit Jahresbeginn um rund 6% gestiegen.

Nestlé (ISIN: CH0038863350): Die Preise für Lebensmittel sind in den letzten Monaten gestiegen, doch zahlreiche Hersteller von Lebensmitten und Konsumgütern konnten sich an der Börse recht schnell von Kurseinbrüchen nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine wieder erholten. Die Tendenz zeigt zur Mitte des Jahres nach oben, das gilt auch für den Lebensmittel-Riesen Nestlé aus der Schweiz.

Gibt es risikoarme Investitionen in Zeiten der Krise?

In Zeiten von globalen Krisen halten viele Anlegerinnen und Anleger die Füße still oder verkaufen schnell ihre Aktien und Fonds. Doch gerade bei einer hohen Inflationsrate können Investitionen eine Menge Potenzial mitbringen. Es gibt definitiv Aktien, die von Krisen und Teuerung profitieren können und Investitionen, deren Risiko auch in Krisenzeiten überschaubar ist. Zu Letzteren gehören auch einige der großen ETFs und der ein oder andere Leitindex, welche in den letzten 12 Monaten gewonnen haben. Dazu zählen der iShares Core MSCI World (ISIN: IE00B4L5Y983) und der S&P 500 (ISIN: US78378X1072).

