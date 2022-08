Sektor im Fokus: Wochenrückblick KW 31-2022 - Alles kann, nix muss...

Anzeige / Werbung

Die Kurserholung an den Aktienmärkten findet nicht zwar nicht mehr in dem Ausmaß der Vorwoche statt, aber dennoch ist die Stimmung nicht schlecht.

Sehr geehrte Leser_innen,

der DAX und die Nasdaq 100 konnten in der vergangenen Woche um 0,67 % bzw. rund 2 % zulegen, während der Dow Jones 0,13 % verloren hat. Die Frage die noch nicht abschließend beantwortet werden kann lautet: "Stehen die Märkte bereits vor einer Trendwende oder schlägt die Stimmung unter den Investoren noch einmal um und setzt die Korrekturbewegung fort?"

Solange diese Antwort nicht eindeutig beantwortet werden kann, gehen wir weiterhin von hoher Volatilität aus. Aber dennoch scheinen sich die Märkte immer mehr mit dem Thema Rezession arrangiert zu haben. Nach der letzten Fed-Sitzung hat die Notenbank jetzt Zeit bis weit in den September hinein, um den dann vorliegenden Datensatz bezüglich des Arbeitsmarktes und der Inflationsentwicklung auszuwerten. Wir gehen allerdings schon jetzt davon aus, dass die Zinsschritte deutlich kleiner werden, und es somit keinen Schritt um 75 Basispunkte mehr geben wird. Spätestens im kommenden Jahr rechnen wir schon wieder mit den ersten Zinssenkungen.

Ein Sektor, in dem es langsam ruhiger zugehen sollte, ist der Rohstoffsektor. Denn hier sind schon deutlichere Kursverluste zu verbuchen. Erfahrungsgemäß ist dieser Sektor derjenige der zuerst nach unten und anschließend wieder nach oben reagiert. Hier gehen wir jetzt von einer Trendwende nach oben aus.

Lesen Sie in unseren folgenden Artikeln, aus der vergangenen Woche, weshalb wir hier steigende Kurse erwarten.

Time for change...

Immer mehr Zustimmung für Atomkraft! Uranverbräuche werden explodieren!

Die Meinung der Bürger in Sachen Kernenergie wandelt sich, und das weltweit. Immer mehr Angst vor möglichen "Blackouts' beschäftigen die Bürger in Europa, allen voran in Deutschland, aber auch in den Vereinigten Staaten!

Lesen Sie mehr

Copper Mountain Mining / Hannan Metals

Kupfermarkt bleibt angespannt

Der Kupferpreis notiert wieder deutlich über 7.000 US-Dollar je Tonne.

Lesen Sie mehr

Caledonia Mining / OceanaGold

Gold, die letzte Werteinstanz

Simbabwes Inflation macht die Bevölkerung arm. Simbabwe macht es vor, was Politiker und Bürger tun können: In Gold anlegen.

Lesen Sie mehr

Vizsla Silver / Golden Rim Resources

Zentralbanken setzen auf Gold

Im ersten Halbjahr 2022 kauften sich die Zentralbanken 270 Tonnen Gold.

Lesen Sie mehr

Sektor im Fokus!

Perfekte und günstige Übernahme-Deals lassen Kurse EXPLODIEREN! Das M&A-Spiel beginnt! Hier geht die Post ab!

In kaum einem anderen Sektor werden gerade so viele Übernahmen gemacht wie im Rohstoffbereich. Erwischt hat es jetzt auch den Uran-Sektor! Mit MEGA-Deals positionieren sich die Unternehmen für die Zukunft!

Lesen Sie mehr

Karora Resources / Maple Gold Mines

Von den Alten lernen - Gold muss sein

Neue Technologien, modernes Gedankengut, aber oft auch Besserwisserei bestimmen die Welt von heute. Wer genau hinsieht, weiß jedoch, Gold gehört zur Absicherung.

Lesen Sie mehr

Jetzt heißt es Anschnallen…

Das Sommerloch neigt sich dem Ende zu! Rohstoffe ziehen an! Es geht wieder los!

Das alljährliche Sommerloch scheint langsam durchschritten zu sein! Rohstoffe ziehen bereits auf breiter Front an und gute Bergbauunternehmen laufen zur Höchstform auf, während der USD schwächelt.

Lesen Sie mehr

GCM Mining / CanaGold Resources

Trendwende der Edelmetale trotz Zinserhöhung der Fed

Vor der Fed-Entscheidung haben sich Anleger zurückgehalten. Spannend ist, wie es jetzt weitergeht.

Lesen Sie mehr

Aurania Resources / Chesapeake Gold

Extremer Pessimismus - gut für Gold

Die USA schlittern in eine Rezession, Europa geht es nicht viel besser, das bei hoher Geldentwertung. Wenn das nicht der perfekte Nährboden für die goldene Sommerrally ist.

Lesen Sie mehr

Nickel ist rar!

Gibt es überhaupt genug Nickel für die geplanten 14 Millionen Elektrofahrzeuge im Jahr 2023 in Europa?

Europa sollte sich mehr Rohstoffe sichern, wenn die Elektrifizierung und auch der E-Auto-Boom beibehalten werden soll. Denn nur dann kann man weg vom Gas und Öl kommen!

Lesen Sie mehr

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

