von Nikolas Kessler, Euro am Sonntag Die Mitte Juli gestartete Erholungsrally am Kryptomarkt hat in der Vorwoche eine Pause eingelegt - was nach Kursgewinnen von fast 30 Prozent beim Bitcoin und bis zu 40 Prozent bei Ethereum binnen einer Woche keine allzu große Überraschung ist. Die Kurse sind dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...