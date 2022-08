DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/6. und 7. August 2022

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Lufthansa: Talsohle bei Flugausfällen durchschritten

Im aktuellen Flugchaos sieht die Lufthansa die schlimmsten Auswirkungen als überwunden an. "Die Talsohle ist durchschritten, der Flugbetrieb ist weitgehend stabilisiert", sagte Konzernvorständin Christina Foerster. Zur Bewältigung der Probleme hülfen unter anderem 500 Mitarbeiter aus der Verwaltung an den Flughäfen aus. "Aber dennoch haben wir es in diesem Sommer mit einem Krankenstand zu tun, der sich nicht so einfach kompensieren lässt", sagte Foerster. Die Situation bleibe herausfordernd.

Berkshire Hathaway mit Milliardenverlust

Berkshire Hathaway hat im zweiten Quartal einen Milliardenverlust eingefahren. Die Beteiligungsgesellschaft litt unter den jüngsten Marktturbulenzen. Das Unternehmen verbuchte einen Verlust von 43,8 Milliarden Dollar bzw. 29.754 Dollar je A-Aktie. Dem steht ein Gewinn von 28,1 Milliarden Dollar oder 18.488 Dollar je Schein im Vorjahreszeitraum gegenüber. Das Betriebsergebnis stieg auf 9,3 (Vorjahr: 6,7) Milliarden Dollar.

Tesla droht juristischer Ärger in Kalifornien

Dem US-Elektroautobauer Tesla droht juristisches Ungemach. Denn die kalifornische Fahrzeugbehörde DMV bezichtigt das Unternehmen, Verbraucher über das Autopilotsystem seiner Fahrzeuge zu täuschen. In zwei Beschwerden behauptet die Behörde, dass der Elektrofahrzeughersteller ungenaue bzw. irreführende Angaben zu den Fähigkeiten zum autonomen Fahren der Fahrzeuge gemacht zu haben. Die Klage in Kalifornien könnte zur Aussetzung oder zum Entzug einiger Tesla-Zulassungen in diesem Bundesstaat führen - dem größten Markt für Elektrofahrzeuge in den USA.

Amazon kauft Staubsaugerroboterhersteller für 1,7 Mrd USD

Der Onlinehandelskonzern Amazon übernimmt für 1,7 Milliarden Dollar iRobot, einen Hersteller von Staubsaugerrobotern. Amazon zahlt 61 US-Dollar pro Aktie für den Hersteller des Staubsaugers der Marke Roomba und dessen Schulden. Der Kaufpreis entspricht einem Aufschlag von 22 Prozent auf den Schlusskurs von iRobot am Donnerstag.

