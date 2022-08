DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

CLARIANT - Der Clariant-Chef Conrad Keijzer spricht im Interview über die Gefahr einer Übernahme, die Vorbereitung auf Gasknappheit im Winter, die Risiken im Chinageschäft und einzigartige Innovationen "Made in Germany". "Der beste Schutz vor einer möglichen Übernahme ist eine hohe Börsenbewertung", so Keijzer. "Und genau daran arbeiten wir, indem wir das Wachstum beschleunigen und die Rendite erhöhen." (FAZ)

LEBENSVERSICHERER - Auf Bewertungsportalen im Internet häufen sich die Beschwerden über verzögerte Auszahlungen von Lebensversicherungsverträgen, die der italienische Versicherer Generali 2019 veräußert hatte. Der Käufer Viridium gründete zur Abwicklung der Altverträge die Gesellschaft Proxalto, die nun in der Kritik steht. Viridium räumte ein, dass per Ende Juli eine niedrige dreistellige Zahl an Fällen anhängig sei, bei denen es nach Vertragsablauf zu Verzögerungen in der Auszahlung gekommen sei. Verantwortlich dafür sei eine Modernisierung der IT. (Handelsblatt)

