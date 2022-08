DGAP-News: STS Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

STS Group AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2022 - Positive Entwicklung in Europa überlagert von coronabedingtem Rückgang in China



08.08.2022 / 07:30

STS Group AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2022 - Positive Entwicklung in Europa überlagert von coronabedingtem Rückgang in China Umsatzrückgang auf 117,4 Mio. EUR (H1/2021: 134,8 Mio. EUR) in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld

Coronabedingtes Umsatzminus in China von rund 70,6 % in H1/2022 kann nicht vollständig durch Umsatzwachstum in Europa (plus 25,0 %) kompensiert werden

EBITDA fällt auf 2,9 Mio. EUR (H1/2021: 13,8 Mio. EUR)

Liquide Mittel erhöht auf 30,5 Mio. EUR (31. Dezember 2021: 28,3 Mio. EUR)

Prognose 2022 weiterhin von allgemein schwer prognostizierbarer Marktentwicklung geprägt Hagen, 8. August 2022. Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68), ein im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierter weltweit tätiger Systemlieferant für die Automobilindustrie, veröffentlicht heute ihren Halbjahresbericht 2022. Alberto Buniato, CEO der STS Group AG: "Die Geschäftsentwicklung der STS Group wurde im ersten Halbjahr 2022 durch einen coronabedingten Nachfragestop im Kernmarkt China geprägt. Erfreulich hingegen entwickelte sich das Geschäft Plastics und Materials in Europa mit einem Umsatzplus von rund 25 %. Zudem konnten wir gemeinsam mit unserem neuen strategischen Investor, der Adler Pelzer Group, Synergien für unser Geschäft in Mexico schaffen. Trotz der Unwägbarkeiten eines aktuell schwer prognostizierbaren Marktumfeldes blicken wir weiterhin mit Optimismus auf unsere langfristige strategische Entwicklung. Für China sind wir ungeachtet des temporären Rücksetzers grundsätzlich positiv gestimmt und haben im Berichtszeitraum die Strukturen für den im zweiten Halbjahr erwarteten Markthochlauf der Kundenabrufe bereit gehalten, um die Kapazitäten schnell anpassen zu können. Außerdem arbeiten wir weiterhin mit Hochdruck an dem Ausbau des Geschäftes im nordamerikanischen Markt, welcher unserer Unternehmensgruppe deutliches Potenzial für künftiges Wachstum bietet." Umsatzentwicklung Die STS Group AG erwirtschaftete im Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 117,4 Mio. EUR nach 134,8 Mio. EUR in der Vorjahresperiode. Der Rückgang von 12,9 % ist im Wesentlichen dem drastischen Nachfragestopp in China im ersten Halbjahr aufgrund der anhaltenden Null-Covid-Politik und den damit einhergehenden Lockdowns geschuldet. Der Umsatzrückgang im Segment China betrug in der Berichtsperiode 70,6 %. Die Umsatzzuwächse in den Segmenten Plastics und Materials hingegen konnten diesen Rückgang nicht vollständig kompensieren. Dennoch entwickelte sich das Geschäft in Europa und am Standort Mexiko positiv und konnte nach den COVID-bedingten Einbrüchen im Geschäftsjahr 2020 wieder an neuer Nachfragedynamik gewinnen. Damit lagen die Umsätze der europäischen Geschäftsaktivitäten erstmals wieder auf dem Vorkrisenniveau von 2019. Ergebnisentwicklung Durch den Wegfall des Ergebnisbeitrages aus China reduzierte sich im ersten Halbjahr das Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) der Gruppe auf 2,9 Mio. EUR nach 13,8 Mio. EUR in der Vorjahresperiode. Zudem standen den verbesserten Margen in den Segmenten Plastic und Materials steigende Materialkosten entgegen, die noch nicht vollständig kompensiert werden konnten und somit die Profitabilität im Berichtszeitraum belasten. Bereinigt um restrukturierungsbedingte Sondereffekte reduzierte sich das adjusted EBITDA im ersten Halbjahr auf 3,1 Mio. EUR (H1/2021: 13,9 Mio. EUR). Für das erste Halbjahr weist die STS Group AG ein Konzernergebnis in Höhe von -6,3 Mio. EUR aus (H1/2021: 3,8 Mio. EUR). Bilanz Aufgrund des negativen Konzernergebnisses reduzierte sich das Eigenkapital zum 30. Juni 2022 auf 53,7 Mio. EUR nach 58,3 Mio. EUR zum Bilanzstichtag 2021. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 24,0 % (31. Dezember 2021: 29,2 %). Die liquiden Mittel erhöhten sich zum 30. Juni 2022 auf 30,5 Mio. EUR (31. Dezember 2021: 28,3 Mio. EUR). Im Berichtshalbjahr erwirtschaftete die STS Group einen positiven Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit in Höhe von EUR 7,4 Mio. gegenüber EUR 17,1 Mio. im Vorjahr. Die im Vergleich zur Vorjahresperiode rückläufige Entwicklung des operativen Cashflows ist im Wesentlichen vom negativen Konzernergebnis und der Veränderung des Net Working Capitals geprägt. Die Veränderung des Working Capitals ist auf den Aufbau von Vorräten zur Sicherung der Preisqualität und Liefertermine auf der Beschaffungsseite zurückzuführen. Die Nettofinanzschulden der Gruppe erhöhten sich zum 30. Juni 2022 leicht um 3,0 Mio. EUR auf 15,2 Mio. EUR (31. Dezember 2021: 12,2 Mio. EUR). Die Zunahme der Position ist im Wesentlichen auf die Neuaufnahme von Bankverbindlichkeiten in China zurückzuführen. Positiv wirkte sich hingegen der gestiegene Bestand an Zahlungsmitteln zum 30. Juni 2022 aus. Prognose 2022 Die Geschäftsentwicklung der STS Group im ersten Halbjahr liegt hinsichtlich der im Geschäftsbericht kommunizierten Ziele für 2022 weitestgehend im Rahmen der Erwartungen. Die Entwicklung im weiteren Jahresverlauf ist nach wie vor von einem allgemein schwer prognostizierbaren Marktumfeld geprägt. Die im Geschäftsbericht 2021 kommunizierte Prognose bleibt daher unverändert. Dabei geht der Vorstand bei keiner dramatischen Verschärfung und Ausweitung des Kriegs in der Ukraine wie auch keiner Einstellung von Rohstofflieferungen, von einem leichten Rückgang der Umsatzerlöse im Gesamtjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr aus. Sollte sich die Situation verschärfen, kann der Rückgang stärker ausfallen. Die Umsatzentwicklung wird sich gleichermaßen auf das adjusted EBITDA auswirken. Für das Geschäftsjahr 2022 werden geringfügige Sonderaufwendungen erwartet, daher wird das adjusted EBITDA in etwa auf dem Niveau des EBITDA liegen. Der Halbjahresbericht 2022 der STS Group AG steht unter https://www.sts.group/de/investor-relations/publikationen als Download zur Verfügung. Kennzahlen im ersten Halbjahr 2022 in Mio. EUR

H1/2022 H1/2021 Umsatzerlöse 117,4 134,8 Segment Plastics 89,6 71,7 Segment China 15,4 52,3 Segment Materials 18,4 14,4 Unternehmen/Konsolidierung -6,0 -3,7 EBITDA 2,9 13,8 Adjusted EBITDA 3,1 13,9 Segment Plastics 3,5 0,3 Segment China -0,2 13,4 Segment Materials 0,3 -0,1 Unternehmen/Konsolidierung -0,7 0,1 Adjusted EBITDA 3,1 13,9 Adjusted EBITDA-Marge 2,6 % 10,3 % 30.06.2022 31.12.2021 Konzern-Eigenkapital 53,7 58,3 Konzern-Eigenkapitalquote 24,0 % 29,2 % Zahlungsmittel (frei verfügbar) 30,5 28,3 Nettofinanzschulden 15,2 12,2 Über STS Group: Die STS Group AG, www.sts.group (ISIN: DE000A1TNU68), ist ein führender Systemlieferant für die Automotive-Industrie. Die Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 242,0 Mio. EUR erzielt. Die STS Group ("STS") produziert und entwickelt in ihren insgesamt zwölf Werken und drei Entwicklungszentren in Frankreich, Deutschland, Mexiko, China und künftig auch in den USA Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen (Sheet Molding Compound - SMC), wie z. B. feste und flexible Fahrzeug- und Aerodynamikverkleidungen, ganzheitliche Innenraumsysteme, wie auch Leichtbau- und Batteriekomponenten für Elektrofahrzeuge. Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen. STS hat einen großen globalen Footprint mit Werken auf drei Kontinenten. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Hersteller von Nutzfahrzeugen, Pkw und Elektrofahrzeugen. STS Group AG

